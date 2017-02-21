Çaykur Rizespor'da hedef en az 19 puan

Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde kalan 13 maçın yedisinin iç sahada olduğunu, bu periyotta en önemli ve ilk sınavı cuma günü Kayserispor'a karşı vereceklerini belirtti.

Devre arasında takıma üç futbolcu takviyesi yaptıklarını hatırlatan Mete, uyumla ilgili yaşanan sorunların 1-2 hafta içinde aşılacağına inandığını ifade etti.

İyi oyun sergilediklerini, Galatasaray karşısında özellikle ikinci yarıda kontrolün kendilerinde olduğunu vurgulayan Mete, "Artık bunları konuşma zamanı değil, önümüze bakmalıyız. Kayserispor ile hayati bir maça çıkacağız. Bu maçta mutlaka üç puan almak zorundayız. Leonard Kweuke'nin cezasının bitip takıma dönmesi katkı sağlayacaktır. Futbolcularımıza ve Hikmet Karaman'a, teknik ekibimize güveniyorum." diye konuştu.

Ligin sonu yaklaştıkça hesapların yapılmaya başlandığının altını çizen Mete, "Şu anda 20 puanımız var ve 35 puanın üstüne çıkmalıyız. Son haftalarda alt sıralardaki rakiplerimizin aldığı başarılı sonuçlar düşme barajını biraz yükseltti. Ligde 13 haftada kalan 39 puanın en az 19'unu kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Taraftara ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Mete, şunları söyledi:

"Taraftar olmadan olmaz. Taraftara çok ihtiyacımız var. Galatasaray maçında 6 bin 500 seyircimiz vardı. Bu maçta neden 15 bin seyircimiz olmasın. Taraftarlarımıza, kardeşlerime sesleniyorum, hepinizi Kayserispor maçına bekliyoruz. Sizin sesinize, sizin alkışınıza ihtiyacımız var. Sahadaki 11 futbolcumuzun, desteğinize ihtiyacı var. Destek sesinizi duymak istiyor futbolcularımız."