Çaykur Rizespor'da hedef Galatasaray maçından 3 puan...

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, ameliyat edilen Sylvestre dışında eksiklerinin bulunmadığını dile getirdi.

Son haftalarda şanssız puanlar kaybettiklerine dikkati çeken Ferah, "Lige iyi bir giriş yapmıştık ama devamını getiremedik. Bunda eksik ve cezalı futbolcularımızın etkisi oldu. Bu maça, uzun bir aradan sonra tam kadro hazırlanma şansı bulduk. Fizik ve moral olarak maça hazır olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Ferah, Galatasaray'ın şampiyonluğun en güçlü adaylarından olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakibimizin gücünü biliyoruz. Son haftalarda da büyük bir sıçrama yaptılar. Biz de son beş haftada sadece iki beraberlik toplayabildik. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama kazanmak zorunda olduğumuzun da farkındayız. Galatasaray maçı ile 5 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyoruz. Sahada daha çok koşan, galibiyeti daha çok isteyen taraf olmak ve 3 puanı almak için çabalayacağız."

Akhisar Belediyespor maçında taraftarın ceza aldığını anımsatan Ferah, kombine bilet takası ile farklı kişilerin maça gelebileceğini kaydetti.

Yeşil-mavili ekibin, Galatasaray karşısına Itandje, Orhan Ovacıklı, Viera, Oboabona, Eren Albayrak, Robin Yalçın, Koray Altınay, Makiadi, Sercan Kaya, Ahmet İlhan ve Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.