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18.05.2019 - 12:08 | | AA

Çaykur Rizespor'da hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan YavuzBakır, futbolun doğrularını yaparak kazanmak istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor'da hedef galibiyet
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Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda alınan sonuçların ardından ilk beş şansını kaybettiklerini ve futbolun mucizesini gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Ligin ilk yarısını sonuncu sırada bitiren bir takımın hatalarla ilk beş şansının elinden alındığını savunan Bakır, şöyle devam etti:

"Ligin ikinci yarısında hocamızın tecrübesi, futbolcuların kimliğini ortaya koyması ve taraftarımızın desteği ile güzel işler yaptık. Bitime iki hafta kala bazı maçlardaki hatalar sonucu ilk beşin dışında kaldık. Her şeye rağmen kendi adımıza Türkiye'ye oynadığımız iyi futbol ile kendimizi ispatladığımızı düşünüyoruz."

Bakır, ligde kalan iki haftada iyi işler yapmak için çalışacaklarını kaydederek, "Hedefsiz değiliz. Hedefimiz iki maçta 6 puan. Aytemiz Alanyaspor karşısında futbolun doğrularını yaparak kazanmak istiyoruz. Ardından ligin son haftasında Trabzonspor karşısında kazanıp lig bitirebileceğimiz kadar en üst basamakta bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bakır, Samudio'nun cezası nedeniyle Alanya deplasmanında forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

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