Çaykur Rizespor'da hedef ilk 10

Spor Toto Süper Lig'de 26 puanla 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Metin Kalkavan, "Elbirliği ile hak ettiğimiz yere geleceğiz. Bırakın ligden düşmeyi ilk 10 takım arasına gireceğimize inanıyorum" dedi.

Kalkavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok zorlu maçlar oynadıklarını ve zorlu bir fikstürleri olduğunu belirterek, "Galatasaray, Beşiktaş gibi şampiyonluk adayları ve ligde kalma mücadelesi veren Medical Park Antalyaspor ile karşılaştık. Bu maçlardan 5 puan çıkardık. Üstelik çok ciddi sakat ve eksiklerimiz olmasına rağmen iyi sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

Çok iyi bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Kalkavan, "Ligin geneline baktığımızda oynadığımız oyunun karşılığı olarak bu yerde bulunmamalıydık. Lig uzun bir maraton. Çok sürprizler olacaktır. Elbirliği ile hak ettiğimiz yere geleceğiz. Bırakın ligden düşmeyi ilk 10 takım arasına gireceğimize inanıyorum. Teknik kadromuza ve futbolcularımıza güveniyorum. Rakiplere değil, sadece kendi işimize bakıyoruz. Kazanamadığımız sürece başkasının ne yaptığı önemli değil" ifadelerini kullandı.

Ligde kalma yarışının çok sayıda takım arasında geçmesinin avantaj olduğunu kaydeden Kalkavan, şöyle devam etti: "Ligde yaşanacak kopmalar kötü sonuç doğurabilir. Alt sıralarda çok sayıda takım ligde kalmak için mücadele ediyor. Çekişmeli mücadele oluyor. Böyle devam ettiği taktirde sürprizler göreceğiz. Süper Ligin sonuna kadar yüksek heyecanla devam edeceğini düşünüyorum. Biz de bu heyecanlı yarışta kısa sürede üst sıralara yükselme mücadelesi vereceğiz. Takımların, hakemlerin herkesin işi zor. Herkes sorumluluk bilincinde işine sahip çıkmalı ve adaletli olmalı. Herkes ligin daha da güzelleşmesi için mücadele etmeli. Futbolda her zaman kazanan ve kaybeden olacaktır."