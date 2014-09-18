Çaykur Rizespor'da hedef ilk galibiyet!

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakiplerinin sahasının bakımda olması nedeniyle maçın Adana'da oynanacağını belirterek, bunun iki ekip için bir avantaj veya dezavantaj oluşturmadığını ifade etti.

Mersin İdmanyurdu ile aynı şartlarda mücadele edeceklerini anlatan Ferah, "Rakibimizin az da olsa seyirci avantajı olabilir ama biz deplasmanda nasıl oynanması gerektiğini biliyoruz. Buna göre tedbirlerimizi alarak mücadele edeceğiz" dedi.

Mersin İdmanyurdu teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın geçen sezon Çaykur Rizespor'un başında görev yaptığına dikkati çeken Ferah, "Rıza hoca bizim için çok değerli ve takıma önemli katkıları olan bir isim. Futbolcuların bir çoğunu onun isteğiyle kadromuza kattık ve oyuncuları yakından tanıyor" diye konuştu

Ferah, bu sezon yaptıkları takviyelerle daha da güçlendiklerini dile getirerek, oyun planında da bazı değişikliklere gittiklerini söyledi.

"Ligde kolay maç yok"

Ligde iki maç sonunda iki beraberlik aldıklarını ifade eden Ferah, şunları kaydetti:

"Ligin ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında geriden gelerek beraberliği yakaladık, Beşiktaş deplasmanında ise öne geçmemize rağmen galibiyeti koruyamayarak bir puanla sahadan ayrıldık. Mersin İdmanyurdu'nun da gücünü biliyoruz. Ligde kolay maç yok ve hedeflerimiz için ilk haftalarda iyi sonuçlar almak zorundayız. Mersin İdmanyurdu deplasmanında kazanarak ligdeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Bunu da başarabilecek güce sahibiz."

Çalışmalarını İstanbul Florya Metin Oktay Tesislerinde sürdüren Karadeniz temsilcisi, yarın yapacağı son hazırlığın ardından uçakla maçın oynanacağı Adana'ya gidecek.