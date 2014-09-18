Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor'da hedef ilk galibiyet!
18.09.2014 - 13:43 | | AA

Çaykur Rizespor'da hedef ilk galibiyet!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Basın Sözcüsü Aykut Ferah, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Mersin İdmanyurdu maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor'da hedef ilk galibiyet!
ABONE OL

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakiplerinin sahasının bakımda olması nedeniyle maçın Adana'da oynanacağını belirterek, bunun iki ekip için bir avantaj veya dezavantaj oluşturmadığını ifade etti.

Mersin İdmanyurdu ile aynı şartlarda mücadele edeceklerini anlatan Ferah, "Rakibimizin az da olsa seyirci avantajı olabilir ama biz deplasmanda nasıl oynanması gerektiğini biliyoruz. Buna göre tedbirlerimizi alarak mücadele edeceğiz" dedi.

Mersin İdmanyurdu teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın geçen sezon Çaykur Rizespor'un başında görev yaptığına dikkati çeken Ferah, "Rıza hoca bizim için çok değerli ve takıma önemli katkıları olan bir isim. Futbolcuların bir çoğunu onun isteğiyle kadromuza kattık ve oyuncuları yakından tanıyor" diye konuştu

Ferah, bu sezon yaptıkları takviyelerle daha da güçlendiklerini dile getirerek, oyun planında da bazı değişikliklere gittiklerini söyledi.

"Ligde kolay maç yok"

Ligde iki maç sonunda iki beraberlik aldıklarını ifade eden Ferah, şunları kaydetti:

"Ligin ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında geriden gelerek beraberliği yakaladık, Beşiktaş deplasmanında ise öne geçmemize rağmen galibiyeti koruyamayarak bir puanla sahadan ayrıldık. Mersin İdmanyurdu'nun da gücünü biliyoruz. Ligde kolay maç yok ve hedeflerimiz için ilk haftalarda iyi sonuçlar almak zorundayız. Mersin İdmanyurdu deplasmanında kazanarak ligdeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Bunu da başarabilecek güce sahibiz."

Çalışmalarını İstanbul Florya Metin Oktay Tesislerinde sürdüren Karadeniz temsilcisi, yarın yapacağı son hazırlığın ardından uçakla maçın oynanacağı Adana'ya gidecek.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Sıradaki Haber