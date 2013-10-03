Çaykur Rizespor'da hedef ligde hedef ilk on

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligde kalıcı ve ilk on içerisinde olmak istiyoruz. Bunun için kadromuzu genişletmeliyiz" dedi.

Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Kupası'nda tur atladıkları için mutlu olduklarını ancak kupada yollarına devam etmeleri için kadrolarının geniş olması gerektiğini, aksi taktirde işlerinin zor olduğunu belirtti.

Lig ve kupada ilerlemeleri için mevcut kadronun yetersiz olduğunu ifade eden Çalımbay, "Ligde kalıcı ve ilk on içerisinde olmak istiyoruz. Bunun için kadromuzu genişletmeliyiz. Ligi ve kupayı ayrı kadro ile götürmeliyiz. Aksi taktirde ligde zorlanırız. Bunun için devre arasında kadromuza takviye yapmalıyız" diye konuştu.

Galatasaray maçının ikinci yarısında iyi oynadıklarını vurgulayan Çalımbay, "Bazı arkadaşlarımızın kapasitelerini artırmalıyız. Oyunda suskun, sonucu kabul edici futbolcular istemiyorum. Zorlu lig yarışını iyi yerde bitirmek istiyorsak Galatasaray maçının ikinci yarısındaki oyunun üzerine çıkmalıyız. Bunun için oyuncu takibimiz devam ediyor. Eksiklerimizi devre arasında gidermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Medicalpark Antalyaspor maçının çok zor olduğunu, son maçını çok iyi tamamladığını vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Oynamayı seven tecrübeli futbolculardan kurulu. Deplasmanlarda çok iyi oynayan bir ekip. Lig tecrübesi üst seviyede. Antalyaspor maçında ne olursa olsun oyun disiplininden hiç kopmadan oynamalıyız. Taraftarımız bu maçta çok büyük öneme sahip. Bizim için birinci en önemli adamımız. Doksan dakika sahada mücadeleyi bırakmamız gerekiyor. Bunun için taraftarımızla bütünleşmeliyiz. Takımın uyumu ve oyundan kopmamaları çok önemli. Konuşarak, saha içerisinde çalışarak eksikleri kapatmalıyız."

Takımda birçok futbolcunun hazır olmadığını kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Kweuke hazır değil. Cernat çok değerli ve maç kazandıran bir oyuncu ancak maç içerisindeki temposunu artırması gerekiyor. Eren ve Depetris sakat, aramıza ne zaman katılacakları belli değil. Uche'nin sürekli bir yerleri ağırıyor. Bazı oyuncular performanslarını artırıyor. 27 futbolcumuz da tam hazır olsa kadroya takviye gerekmez ama eksiklerimiz görünüyor. Lig daha da çetinleşiyor. Zor periyoda giriyoruz. Milli maç arasının ardından lig daha da zorlaşıyor. Bizim için en zor dönemece giriyoruz. Antalyaspor, Beşiktaş ve Eskişehirspor ile üst üste karşılaşacağız. Bu süreci en iyi şekilde aşmak için performansımızın daha üzerine çıkmamız gerekiyor."

Çalımbay, ligde ikinci sırada olmalarının önemli olduğunu ancak henüz takım olarak yüzde 60 seviyede olduklarını, fizik ve düşünce olarak daha iyi seviyelere gelmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.