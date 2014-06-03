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03.06.2014 - 11:44 | | AA

Çaykur Rizespor'da hoca arayışı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Metin Kalkavan, teknik direktör konusunu en geç 1 hafta içinde sonuçlandıracaklarını söyledi.

Çaykur Rizespor'da hoca arayışı!
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Kalkavan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini belirterek, "Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ilk yılımız olmasına rağmen başarılı sonuçlar aldık. Sezona Rıza Çalımbay ile başladık. Çalımbay'ın görevi bırakmasının ardından Uğur Tütüneker ile sezonu tamamladık. Sezon sonunda yapılan görüşmelerde kalıcı bir ekip ve istikrarlı bir teknik kadro oluşturmak amacıyla çalışmaya başladık. Takımı başarıya taşıyacağına inandığımız ve istikrarı yakalayacağımız bir teknik ekip oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Teknik direktör konusunda geç kalındığı yönünde düşüncenin doğru olmadığını ifade eden Kalkavan, "Geçen sezondan çok iyi bir kadromuz var. Hazırlanan raporlar doğrultusunda iç transfer çalışmalarımız devam ediyor. Teknik direktör çalışmalarımızı detaylı şekilde sürdürüyoruz, en geç 1 hafta içerisinde sonuçlandıracağız. Yeni hocamızı belirledikten sonra gelecek sezonun kadrosunu oluşturacağız" diye konuştu.

Kalkavan, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını, yapılacak takviyelerle takımın gücünü arttıracaklarını sözlerine ekledi.

Ümit Korkmaz'ın opsiyonu kullanıldı

Öte yandan, geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya 2. Lig ekiplerinden İngolstad'dan kadroya katılan Ümit Korkmaz'ın sözleşmesinin 3 yıllık opsiyonun kullanılarak uzatıldığı öğrenildi. Ümit Korkmaz, sezonun ikinci yarısında 393 dakika görev almış ve 3 gol atmıştı.

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