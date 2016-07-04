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04.07.2016 - 09:51 |

Çaykur Rizespor'da ikinci Ceyhun vakası!

Teknik direktör Hikmet Karaman’ın, ‘Anlaşmaya vardık’ dediği isimlerden tek tek olumsuz haberler gelmeye devam ediyor.

Çaykur Rizespor'da ikinci Ceyhun vakası!
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Teknik direktör Hikmet Karaman’ın, ‘Anlaşmaya vardık’ dediği isimlerden tek tek olumsuz haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Ceyhun Gülselam’ın transferini bitirdiklerini duyuran Karadeniz ekibi, oyuncunun açıklamaları yalanlamasıyla şok olmuştu.

Aynı şekilde yine Karaman’ın, ‘Bitirdik’ dediği Scarione’nin de henüz Çaykur Rizespor’la anlaşmadığı ortaya çıktı.

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Arjantinli 10 numaranın yakın çevresine, “Türkiye’de oynayıp oynamama konusunda kararsızım. Rize’nin ilgisi doğru. Ancak henüz bir anlaşma yok” diyerek transferindeki son durumu değerlendirdiği öğrenildi. (Fanatik)

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