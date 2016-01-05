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05.01.2016 - 14:09 | | Antalya (AA)

Çaykur Rizespor'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Çaykur Rizespor'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor
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Belek Turizm Bölgesi'nde kamp yaptıkları otelin sahasında teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Futbolcular, gruplar halinde yapılan ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından iki takıma ayrılarak taktik ağırlıklı idman gerçekleştirdi.

Hikmet Karaman'ın antrenmanı sık sık keserek oyuncularıyla tek tek ilgilendiği gözlenirken, futbolcuların hırsları ise dikkati çekti.

Çaykur Rizespor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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