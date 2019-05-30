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30.05.2019 - 08:30 |

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal sesleri!

Dün Okan Buruk ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, yeni sezon için İsmail Kartal ile görüşecek...

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal sesleri!
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da Okan Buruk'un ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için düşünülen isimlerin başında İsmail Kartal geliyor.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile lige başlayan ve daha sonra yollarını ayırma kararı alan Kartal Rizespor yolunda.

Çaykur Rizespor yönetimi Okan Buruk'un ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için ilk görüşmeyi İsmail Kartal ile yapacak.

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