SÃ¼per Lig'in 18. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi GenÃ§lerbirliÄŸi'ni 2-0 yenen Ã‡aykur Rizespor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal, "Skoda'nÄ±n ilk maÃ§Ä±nda iki gol atmasÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kazanmamÄ±z bizi sevindirdi. Rakibe Ã§ok net pozisyon vermedik." dedi.Â

Kartal, mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, hafta iÃ§inde yeni transferlerin takÄ±ma adapte olmalarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.

GenÃ§lerbirliÄŸi'nin doÄŸrudan rakipleri olduÄŸu iÃ§in bir akÄ±l ortaya koymalarÄ± gerektiÄŸine deÄŸinen Kartal, "OynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyun dÄ±ÅŸarÄ±ndan vasat gibi gÃ¶rÃ¼nebilir. Bunu biz bilerek bÃ¶yle yaptÄ±k. Ã–yle bir takÄ±mla oynuyorsunuz ki bir anda oyunu koparabiliyor. SabÄ±rlÄ± bir ÅŸekilde oynadÄ±k. Stratejimizi 60-70 dakika sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼k." ifadelerini kullandÄ±.Â

Åžuursuzca saldÄ±rarak rakibe arkada boÅŸ alan bÄ±rakmamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Kartal, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Her ÅŸey planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi gitti. BugÃ¼n kazandÄ±k. Plana uygun davranan oyuncularÄ±mÄ±zÄ± tebrik ediyorum. SonuÃ§ olarak ikinci yarÄ±yÄ± istediÄŸimiz stratejide tamamladÄ±k. Skoda'nÄ±n ilk maÃ§Ä±nda iki gol atmasÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kazanmamÄ±z bizi sevindirdi. Rakibe Ã§ok net pozisyon vermedik. TaktiÄŸimiz karÅŸÄ±sÄ±nda oyunlarÄ± tÄ±kandÄ±. SonuÃ§ olarak iyi bir galibiyet aldÄ±k. Bu galibiyetimizi taraftarlarÄ±mÄ±za camiamÄ±za armaÄŸan ediyoruz."Â

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve BeÅŸiktaÅŸ ile Ã¼st Ã¼ste sert maÃ§lar oynayacaklarÄ±nÄ± ifade eden Kartal, bu sÃ¼reÃ§te taraftara ihtiyaÃ§larÄ± olduÄŸunu kaydetti.

Ä°smail Kartal, bir oyuncuyu kadrolarÄ±na kattÄ±klarÄ±nÄ±, bir oyuncu transferi iÃ§in daha gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶zlerine ekledi.

HamzaoÄŸlu: "Skoda bizim de ilgilendiÄŸimiz bir oyuncuydu"Â

GenÃ§lerbirliÄŸi Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Hamza HamzaoÄŸlu, iki takÄ±mÄ±n da Ã§ok iyi bir futbol sergileyemediÄŸini sÃ¶yledi.Â

MaÃ§Ä±n gole kadar ortada olduÄŸunu aktaran HamzaoÄŸlu, "Orta saha mÃ¼cadelesi ÅŸeklinde geÃ§en, pozisyonu olmayan bir maÃ§ ÅŸeklindeydi. Ã‡aykur Rizespor golÃ¼ bulduktan sonra Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hissettirdi. ToparlanÄ±p eksiklerimizi analiz edip cuma gÃ¼nÃ¼ Ã§ok daha Ã¶nemli olan maÃ§a en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z. Bu maÃ§la ilgili Ã§ok ÅŸey sÃ¶yleyemeyeceÄŸim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok ÅŸey yapmadÄ±k." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

HamzaoÄŸlu, transferi Ã§ok fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmediklerini aktararak, "Skoda bizim de ilgilendiÄŸimiz bir oyuncuydu. Rizespor'a nasip oldu ve iki iyi gol oldu. Rizespor'a hayÄ±rlÄ± olsun." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Â

Â