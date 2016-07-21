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21.07.2016 - 23:44 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'da Itandje krizi!

Çaykur Rizespor'un kalecisi Charles Itandje'ın, mazeret bildirmeden takımın Rize'deki sezon öncesi kampına katılmadığı açıklandı.

Çaykur Rizespor'da Itandje krizi!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kalecisi Charles Itandje'ın, mazeret bildirmeden yeşil-mavili ekibin Rize'deki sezon öncesi kampına katılmadığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Itandje'ın, 6 Temmuz'da Rize'de başlayan sezon öncesi kamp çalışmalarına mazeret bildirmeden katılmadığı ifade edildi.

Rize'deki kampın başlamasının ardından 4 gün boyunca kulüp doktoru ve tercüman aracılığıyla Itandje'a ulaşılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendisi belinden sakat olduğunu tercümanımıza belirtmiş ama sakatlığıyla ilgili bir rapor sunmamıştır. Rize'ye gelmesini, doktorumuzun kontrolünden sonra isterse arzu ettiği doktora gönderebileceğimizi ve tedavisini yaptırabileceğimizi iletmiş olmamıza rağmen Itandje, Rize'ye gelmemiştir. Benzer durumda olan Kweuke'yi kulübümüz yurt dışındaki en iyi doktorlara göndererek tedavisini üstlenmiştir. Bunun üzerine doktorumuz ve teknik direktörümüz tekrar Itandje ile iletişime geçmek istemiş fakat sporcumuz telefonlara cevap vermemiştir."

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın daha önce Itandje'a, Rize'ye gelmesi gerektiğini söylediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karaman, kendisine önce Rize'ye gitmesi gerektiğini daha önceden tebliğ etmesine rağmen Itandje, Avusturya kampımızın 5. günü olan 20 Temmuz'da saat 23:45'te takımın Seefeld'de kaldığı otele gelmiştir. Karaman, Seefeld'deki çalışma programına kendisini alamayacağını, önce Rize'ye gitmesi gerektiğini sporcuya belirtmiştir."

Öte yandan, Çaykur Rizespor'un yeni sezon öncesi Avusturya'daki kampı sürüyor.

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