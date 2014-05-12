Çaykur Rizespor'da itiraf! Korku...

Spor Toto Süper Ligin bitimine bir hafta kala ligde kalmayı garantilediği için büyük sevinç yaşayan Çaykur Rizespor'da Başkan Metin Kalkavan, "Ciddi bir korku atlattık" dedi.

Başkan Metin Kalkavan, 5 yıl aradan sonra çıktıkları Süper Lig'de çok zor bir sezon geçirdiklerini, ilk devreyi 16 puanla kapattıklarını hatırlattı, "Çok stresli ve bir o kadar da zor maçlar oynayarak büyük bir geri dönüş yaptık ve ayağa kalktık. Başta teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum" diye konuştu. Sezona yeni bir takım kurarak başladıklarını anlatan Başkan Kalkavan, şöyle devam etti:



"TÜTÜNEKER'LE MASAYA OTURACAĞIZ"

"Bir sürü zorluk yaşadık, sezon boyunca ciddi sakatlıklar oldu. Tabiri caizse ciddi bir korku atlattık diyebilirim. İnşallah önümüzdeki sezon daha iyi sonuçlarla ligi, iyi bir yerde bitireceğiz. Bizim gibi takımların hedefinin gerçekçi olması gerekir. Bu ligde her şeyin başı ekonomik güç. İkinci devrede benim takımım ilk 5 takım içinde. Önümüzdeki sezonun yapılanmasına teknik heyetle görüşeceğiz. Yaklaşık 1 hafta sonra teknik direktörümüz Uğur Tütüneker'le bir araya gelerek görüşeceğiz."



"BAŞARILI GRAFİK ÇİZDİ"

Çaykur Rizespor'da 22'inci haftada Rıza Çalımbay'ın yerine göreve getirilen Uğur Tütüneker, yeşil mavili ekipte 12 maçta takımın başında bulundu. Tütüneker, 4 galibiyet ve 6 beraberlikle 18 puan topladı, 2 maçtan puansız ayrıldı. Çaykur Rizespor, bu 4 galibiyetin 3'ünü ise deplasman maçlarından elde etti. Yeşil mavili takım, istifa eden Rıza Çalımbay'la 20 haftada 18 puan topladı.