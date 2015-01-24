Çaykur Rizespor'da kadro sıkıntısı

Kısıtlı kadroları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Karaman oyuncularına güvendiğini belirterek şunları söyledi:

"Çok fazla alternatifimiz yok. İnandığım futbolcunun her zaman arkasında dururum. Benim için isimler çok önemli değil. Yerli ya da yabancı oyuncu olmuş fark etmez. İyi olan kimse o oynar. Eksiklerimize rağmen içimizdeki hırs ve azmi ortaya çıkararak mücadele edeceğiz. Aidiyet duygusu bizim için çok önemli. Herkes kendisini bu takımın bir parçası gibi hissetmeli. Herkes oynadığı takıma, takım arkadaşına ve formaya saygı duymalı. Her şeyi yüreğimizden sahiplenirsek hedeflediğimiz şeylere ulaşmak çok daha kolay olur. Eksiklerimiz var ama takımda arkadaşlık ruhunun artması benim için çok daha önemli. Galatasaray karşısında eksik kadromuza rağmen var olan oyuncularımızla en iyi şekilde mücadele edeceğiz."

5 OYUNCU YOK

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın istediği transferlerin devre arasındaki Antalya kampına yetiştirilememesinin yanısıra Asya Kupası'na giden Ali Adnan, Viera ve Kweuke'nin yokluğu ile savunmada Oboabona ile Giray'ın sakatlıkları sıkıntı yarattı. Lualua ve Sezer'in de takımdan ayrılması ile Galatasaray karşısında kadro kurmakta zorlanan Karaman'ın ilk yarıda yedek kalan bazı oyunculara da şans vereceği öğrenildi.