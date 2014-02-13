Çaykur Rizespor'da Karaca'ya güven tam

Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın istifasının ardından takımın başında teknik sorumlu olarak Mehmet Ali Karaca yer alacak.

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı Gaziantespor maçına Mehmet Ali Karacanın hazırladığını ve bu maçta takımın başında olacağını belirtti.

Karaca'nın geçen sezon PTT 1. Lig'de teknik sorumlu olarak 3 maçta takımın başında sahaya çıktığını hatırlatan Ferah, "Hocamız zor şartlarda görev aldığı dönemde takımı ayakta tutmayı başardı. Görev yaptığı üç maçta 2 galibiyet 1 beraberlik almayı başardı. Gaziantespor maçında da takımın başında görev yapacak. Gaziantepspor maçında takımın başında sahaya çıkacak Mehmet Ali Karaca'ya güveniyoruz. Yeni teknik direktör arayışlarımız devam ediyor. Anlaşma sağlansa dahi teknik sorumlu olarak Karaca sahada yer alacak" dedi.

Uzun zamandır kazanamamanın baskısını yaşadıklarını ifade eden Ferah, "Alınan sonuçlar bizi tehlikeli bölgeye itti. Artık kötü gidişi sonlandırmak istiyoruz. Gaziantespor maçında tek çıkış yolumuz galibiyet. Taraftarımızın takıma ve Mehmet Ali Karaca'ya destek olmasını istiyoruz. Bu maçta alacağımız galibiyet rahat nefes almamızı sağlayacak" diye konuştu.

Bu arada, yeşil-mavili ekipte sakatlıkları devam eden Engin Baytar ve Hurşut Meriç'in Gaziantespor maçı kadrosunda yer alamayacak. Karadeniz temsilcisinin Gaziantespor karşısında Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Viera, Ahmet Görkem Görk, Ali Adnan, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Lualua, Sercan Kaya, Liban Abdi ve Kweuke muhtemel onbiriyle mücadele etmesi bekleniyor.