Çaykur Rizespor'da Karaman dönemi! İmza...

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Transfer Komitesi Başkanı Koray Deniz, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Hikmet Karaman ve yardımcıları katıldı.

Deniz, burada yaptığı konuşmada, eski teknik direktör Mehmet Özdilek'e teşekkür ederek, "Bazen doğruları yapsanızda başarı gelmiyor. Görev değişiklikleri oluyor. Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladık. Amacımız daha uzun süreli çalışmak. Kendisinin üçüncü dönemi. Geçmişle mukayese yapınca değişiklikler görünüyor" dedi.

Teknik direktör Karaman'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çok daha zor dönemlerde iki kez Çaykur Rizespor'da görev yaptığını, Rize'yi çok sevdiğini ve iyi tanıdığını belirtti.

Çaykur Rizespor'un hak etmediği yerde olduğunu ifade eden Karaman, "Görüntü olarak istenilmeyen bölgede bulunuyoruz. Kulübün simgesi atmaca gibi kanatlanıp yukarı çıkmak için çalışacağız. Futbolda görev değişikliği olur. Amacımız Mehmet Özdilek'in yaptığı çalışmaların üzerine koyarak daha iyisini yapmak. Rize halkının beklentisine cevap vermek için çalışacağız" diye konuştu.

Rize'den ayrıldığı dönemde taraftarlardan halktan kopmadıklarını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti: "Bizim Rize ile bağımız var. Kulüp olarak yönetim olarak Rize çok farklı yerlerde. Burada olmaktan ekip olarak son derece mutluyuz ama futbolda sonuç ve başarı daha önemli. İyi konuşmak değil bunu oynanan futbola ve sonuca yansıtmak. Teknik ekibin en önemli görevi takımı geliştirmek. Amacımız takımı geliştirip çok iyi yerlere getirmek."

Trabzonspor ile zor bir maça çıkacaklarını kaydeden Karaman, "Türkiye liginin iyi takımı. Karadeniz'i temsil eden derbi maçı var. Orada vereceğimiz mücadele bizi ileriye nasıl taşıyacak? Bunu göreceğiz. Yönetimin isteği ile bir an önce takımın başına geçerek 'tüfek omuza' yaptık. İleri doğru yürümek için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Trabzonspor maçı ile lige başlamanın artıları ve eksileri olduğunu belirten Karaman, şöyle devam etti:

"İyi oyunculardan kurulu ve iyi bir teknik ekip göreve geldi. Zor olacağını biliyoruz. Trabzonspor karşısında doğru onbiri kurup maç içerisinde takımı galibiyete taşıyacak hamleleri yapmak için çalışacağız. Yeni bir başlangıç yeni bir heyecan. Taraftarlarımıza iyi şeyler izlettirmek istiyoruz. Sürekli öğrenmekten ve gelişmekten yanayım."

Türkiye'de üç sene beş sene sözleşme şansının zor olduğunu vurgulayan Karaman, "Bağlar tutmadı mı gidersin. Durma şansın yok. Hep istikrar deniliyor. Üç sene beş sene kalabilmek zor. Bazen taraftar bıkıyor. İnsanımız kültüründe var. Her şey başarıya orantılı. Öncelikle hedefim sezon sonu alkışlanan bir takım" dedi.

Karaman'ın yardımcılıklarını Roland Koch, Ahmet Ziya Yüce, Serkan Emre Sefa, Taşkın Güngör ve Ender Alkan yapacak.