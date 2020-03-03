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03.03.2020 - 19:01 | | Mehmet Can PEÇE / RİZE (DHA) -

Çaykur Rizespor'da Karaman ilk antrenmanına çıktı

Çaykur Rizespor, evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde başladı.

Çaykur Rizespor'da Karaman ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig’in 25’inci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek olan yeşil mavili ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde start verdi.

Takım ile ilk antrenmanına çıkan Karaman, futbolcular ile toplantı gerçekleştirdi.

Futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ile başlarken, çalışma pas ve kondisyon çalışmaları ile devam etti. İdmana Mohamed Abarhoun sakatlığı nedeniyle katılamadı.

Çaykur Rizesporda Karaman ilk antrenmanına çıktı

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