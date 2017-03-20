Çaykur Rizespor'da Karaman'dan hüzünlü "dalya"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, takımının Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildiği maçta yeşil-mavililerin başında Spor Toto Süper Lig'de 100'üncü kez sahaya çıktı.



Rize ekibi ile 2002-2003 sezonunda Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan teknik direktör Karaman, 2003-2004'te yeşil-mavililerin başında 19 maçta görev yaptı.



Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 15 puan toplayabilen Karadeniz temsilcisinde Karaman, 19. hafta sonunda görevinden ayrıldı.



Karaman, 10 yıl aradan sonra 2014-2015 sezonunun 13. haftasında oynanan Trabzonspor maçıyla yeniden Çaykur Rizespor'da göreve başladı. Söz konusu sezonu 14. sırada tamamlayan yeşil-mavili ekip, Karaman'ın görev yaptığı 22 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.



Çaykur Rizespor, Karaman ile yoluna devam ettiği 2015-2016 sezonunda ise 34 hafta sonunda 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyetle ligi 37 puanla 13. sırada tamamladı.



Bu sezon da deneyimli teknik adamla yoluna devam eden yeşil-mavililer, 25 hafta sonunda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 20 puan toplayarak ligde 16. sırada yer aldı.



Sezonun bitimine 9 hafta kala Karadeniz ekibinin, kümede kalma mücadelesinde en yakın rakibiyle arasında 7 puan fark bulunuyor.



Ligdeki 100 maçlık performansı

Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor'un başında "dalya" yaptığı Gençlerbirliği maçında takımının 1-0'lık mağlubiyetini engelleyemedi.



Yeşil-mavililer, deneyimli teknik direktör yönetiminde çıktığı 100 lig maçında 25 galibiyet, 23 beraberlik aldı, 52 kez de yenildi.



Aralıksız 81 haftadır Karadeniz ekibini çalıştıran Karaman'ın, görev yaptığı 100 müsabakada toplamda 98 puan elde edilerek maç başına bir puan barajının altında kalındı.



Karaman, kulüp tarihinde en uzun süre görev alan teknik adam unvanını elinde bulunduruyor.

