Çaykur Rizespor'da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de, Kardemir Karabükspor ile 9 Kasım Cumartesi deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Hakan Hacıbektaşoğlu, Kağan Söylemezgiller, Florin Cernat ile Sercan Kaya katılmazken, Leonard Kweuke takımdan ayrı, doktor kontrolünde çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı. Daha sonra kondisyon ağırlıklı çalışan futbolcular, antrenmanı yarı sahada maç yaparak tamamladı.

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan yeşil-mavili futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç, son beş maçta galip gelemediklerini, bunun motivasyonlarını etkilediğini belirtti.

Cenk Ahmet, zorlu haftaları geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Galatasaray ve Beşiktaş gibi zor deplasmanlar oynadık. Bu maçlarda berabere kalmamıza rağmen Eskişehir ve Medical Park Antalyaspor maçlarında sahadan yenik ayrıldık. Akhisar Belediyespor beraberliği ile beş maçtır kazanamıyoruz. Kardemir Karabükspor maçı ile galibiyet hasretine son vermek istiyoruz" dedi.

Cenk Ahmet, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kendisine görev verdiği maçlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini sözlerine ekledi.