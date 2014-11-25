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25.11.2014 - 12:00 | | AA

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları!
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Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, yeşil-mavili futbolcular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, kondisyon ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.

Karadeniz ekibinde sakat Murat Duruer ve Eren Albayrak takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kaleciler ise ayrı program dahilinde kaleci antrenörü Erdinç Erol eşliğinde çalışmalarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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