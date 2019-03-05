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05.03.2019 - 19:14 | | AA

Çaykur Rizespor'da Kayseri hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor'da Kayseri hazırlıkları sürüyor
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol-pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar yapıldı.

Sakatlığı bulunan Azubuike idmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Aatif Chahechouhe ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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