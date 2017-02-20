20.02.2017 - 16:03 | | AA
Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında, 24 Şubat Cuma günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katıldı.
Basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık olan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Karaman, idman boyunca futbolcularla tek tek ilgilenerek yapmaları gereken hareketleri gösterdi.
Yeşil-mavili ekip, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.