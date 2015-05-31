Çaykur Rizespor'da kiralık 3 isim gitti!

Çaykur Rizespor'da yeni sezon için oluşturulması hedeflenen güçlü kadro için çalışmalar başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman ile yola devam etme kararı alan yeşil mavililer kadrosunda bulunan ve sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak alınan Filip Holosko, İngiltere Championship takımlarından Norwich City'den devre arasında kiralık olarak alınan İrlandalı forvet Kyle Lafferty ile Almanya Bundesliga takımlarından Werder Bremen'den devre arasında kiralık olarak alınan Fransız oyuncu Ludovic Obraniak'la yollarını ayırdı.

KALKAVAN: "TAKIMIN YARISI REVİZE OLACAK"

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan zor ve eziyetli bir ligi geride bıraktıklarını belirterek gelecek yıl daha iyi bir takım kurma hedefinde olduklarını söyledi. Kalkavan, "Gelecek sezonu planlamaya başladık. Gelecek sezon daha farklı bir takım olacağız. Takımın yarısını revize etmeyi düşünüyoruz" dedi.