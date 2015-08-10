10.08.2015 - 15:13 | | RİZE (AA)
Çaykur Rizespor'da kondisyon yüklemesi
Çaykur Rizespor kondisyon ağırlıklı çalıştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın son bölümünde yeşil-mavililer, dar alanda çift kale maç yaptı. İdmana, izinli olan Tevfik Köse katılmadı.
Karadeniz temsilcisi hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.