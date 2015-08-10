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10.08.2015 - 15:13 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'da kondisyon yüklemesi

Çaykur Rizespor kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Çaykur Rizespor'da kondisyon yüklemesi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın son bölümünde yeşil-mavililer, dar alanda çift kale maç yaptı. İdmana, izinli olan Tevfik Köse katılmadı.

Karadeniz temsilcisi hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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