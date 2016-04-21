Çaykur Rizespor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki idmana, sakatlığı devam eden Eren Albayrak katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Koray Altınay ise takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de mücadele eden futbolcular, yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolcular, idmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.

Karaman'ın, antrenman boyunca bazı futbolcularla özel olarak ilgilendiği gözlendi.

Yeşil-mavili ekip, Torku Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.