Çaykur Rizespor'da kupa bereketi

Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında başarılı bir grafik ortaya koyan Çaykur Rizespor, çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının ilkinde Adliyespor’u mağlup ederek kasasına koyduğu 26 bin dolarlık galibiyet geliri ile başladığı kupa kazancını, aldığı diğer galibiyetler ile 576 bin dolara yükseltti.

Çaykur Rizespor, Salı günü çekilecek Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kurasında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor veya Akhisar Belediyespor takımlarından biriyle eşleşecek.