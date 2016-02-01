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01.02.2016 - 13:42 |

Çaykur Rizespor'da kupa bereketi

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında elde ettiği galibiyetler ile kasasına 576 bin dolar koydu.

Çaykur Rizespor'da kupa bereketi
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Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında başarılı bir grafik ortaya koyan Çaykur Rizespor, çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının ilkinde Adliyespor’u mağlup ederek kasasına koyduğu 26 bin dolarlık galibiyet geliri ile başladığı kupa kazancını, aldığı diğer galibiyetler ile 576 bin dolara yükseltti.

Çaykur Rizespor, Salı günü çekilecek Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kurasında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor veya Akhisar Belediyespor takımlarından biriyle eşleşecek.

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