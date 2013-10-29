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29.10.2013 - 14:43 | | Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)

Çaykur Rizespor'da Kweuke şoku!

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da sakatlanan forvet oyuncusu Leonard Kweuke en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Çaykur Rizespor'da Kweuke şoku!
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Sezon başında Sparta Prag takımından transfer edilen Kamerunlu 25 yaşındaki Leonard Kweuke, cezası nedeniyle ilk 4 maç forma giyemedi. Cezasının ardından deplasmanda Eskişehirspor ile yapılan maçta attığı golden sonra sakatlanan Kweuke, oyun dışına alındı. Ankara'da özel bir hastanede MR'ı çekilen ve kasığında yırtık olduğu tespit edilen Kweuke'nin en az 1 say sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

KUPA SINAVI
Bu arada son 4 maçında sadece 2 puan toplayan yeşil mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çarşamba akşamı sahasında 2'inci lig ekibi Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak. Hafta sonunda lig maçında Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'da bu iki maç öncesi Kweuke, Eren, Depetris ve Hakan'ın sakatlıkları bulunuyor.

ÜST TURA ÇIKMAK İSTİYORUZ
Çaykur Rizespor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacaklarını belirterek rakiplerini yenerek bir üst tura çıkmak istediklerini söyledi. Çalımbay, "Ligde ve kupada ilerleyebilmek için takviye yapmamız şart. Ligi ve kupayı ayrı kadro ile götürmeliyiz. Aksi taktirde ligde zorlanırız. Bunun için devre arasında kadromuza takviye yapmalıyız" diye konuştu.

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