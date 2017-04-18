Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor'da Leonard Kweuke şoku!
18.04.2017 - 11:19 |

Çaykur Rizespor'da Leonard Kweuke şoku!

Küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor’da Başakşehir maçı öncesi Leonard Kweuke şoku yaşanıyor.

Çaykur Rizespor'da Leonard Kweuke şoku!
ABONE OL

Yeşil mavili takımın en önemli silahı durumundaki 29 yaşındaki golcünün sakatlığının uygulanan yoğun tedaviye rağmen geçmediği, kritik Medipol Başakşehir maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Karemunlu yıldız dün yapılan antrenmana da katılmazken takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın Kweuke'nin oynamama ihtimali bütün planlarını alt üst ederken, yeşil-Mavililer’de sakatlıkları bulunan Godfrey Oboabona, Ümit Kurt ve Süleyman Koç idmanda yer almazken, sakatlığı bulunan bir başka futbolcu Nosa Igiebor ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Kweuke'de olduğu gibi bu futbolcuların da Medipol Başakşehir karşısında oynama ihtimallerinin zor olduğu belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Karadeniz ekibinde kadro dışı bırakılan Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz’ün takımdaki eksiklerin çok olduğu bu kritik virajda affedilmeleri gündeme geldi. Bu konuda kararı teknik direktör Hikmet Karaman’ın vereceği ifade edildi.

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  2. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  3. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
  4. Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...
    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...
  5. Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum
    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

Sıradaki Haber