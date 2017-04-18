Çaykur Rizespor'da Leonard Kweuke şoku!

Yeşil mavili takımın en önemli silahı durumundaki 29 yaşındaki golcünün sakatlığının uygulanan yoğun tedaviye rağmen geçmediği, kritik Medipol Başakşehir maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Karemunlu yıldız dün yapılan antrenmana da katılmazken takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın Kweuke'nin oynamama ihtimali bütün planlarını alt üst ederken, yeşil-Mavililer’de sakatlıkları bulunan Godfrey Oboabona, Ümit Kurt ve Süleyman Koç idmanda yer almazken, sakatlığı bulunan bir başka futbolcu Nosa Igiebor ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Kweuke'de olduğu gibi bu futbolcuların da Medipol Başakşehir karşısında oynama ihtimallerinin zor olduğu belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Karadeniz ekibinde kadro dışı bırakılan Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz’ün takımdaki eksiklerin çok olduğu bu kritik virajda affedilmeleri gündeme geldi. Bu konuda kararı teknik direktör Hikmet Karaman’ın vereceği ifade edildi.