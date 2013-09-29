Çaykur Rizespor'da liderlik sevinci

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak maç fazlasıyla liderliğe yükselen Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, hak ettikleri bir puan aldıklarını, maç fazlasıyla da olsa liderliğin güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın maçın ilk yarısında çok üstün bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "Maalesef maçın ilk yarısını istediğimiz gibi oynayamadık. Galatasaray ismi ve atmosfer bizi etkiledi. Rakibimiz çok sayıda pozisyonu değerlendiremeyince soyunma odasına 1-0 geride gittik. Yakaladıkları pozisyonları değerlendirebilselerdi ikinci yarı oyuna ortak olmamız çok daha zorlaşabilirdi" dedi.

İkinci yarıda takım ruhunu sahaya yansıttıklarını ifade eden Ferah, "Gerçek Çaykur Rizespor gibi oynamaya başladık. Aradığımız golü bulduk ve oyunu elimizde tutmaya başladık. Eğer rakibimiz 10 kişi kaldığı andan itibaren oyunun kontrolünü sağlayabilseydik sahadan galibiyetle ayrılabilirdik ama maçın geneline bakıldığında hakkı beraberlikti. Galatasaray deplasmanında hak edilen bir puan aldık" diye konuştu.

Yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen ligde geride kalan 6 haftada iyi işler yaptıklarını kaydeden Ferah, şöyle devam etti:

"Ligde geride kalan 6 maçta sadece Trabzonspor'a kaybettik. Futbolcu arkadaşlarımız her maç ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtarak 6 maçta 13 puan toplamayı başardı. Topladığımız 13 puan bizi maç fazlasıyla liderliğe taşıdı. Maç fazlasıyla da olsa liderlik güzel bir duygu. Teknik ekip ve futbolcu arkadaşlarımızı kutluyoruz. Çaykur Rizespor için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar."

"Önemli olan geleceği sağlam temeller üzerine kurmak"

Ferah, Süper Ligin çok zor bir lig olduğunu vurgulayarak, "Biz kendimizi biliyoruz, gücümüzün de farkındayız. Ayağımızı sağlam basarak ilerlemek zorundayız. Süper Lig'de ilk sezonumuz ve hedefimiz belli. Çaykur Rizespor için önemli olan geleceği sağlam temeller üzerine kurmak. Çok karakterli bir kadroya sahibiz. Sahada alınan sonuç ne olursa olsun doksan dakika mücadele eden bir kadroya sahibiz. Taraftarlarımız bu takıma bugüne kadar çok iyi sahip çıktı. Bundan sonra da sahip çıkacaklarına yürekten inanıyorum. Elbette kaybettiğimiz haftalar da olacak. Önemli olan kaybedilen haftalarda takımla birlikte olmak."

Kalbi heyecana dayanmadı

Öte yandan, Kalkandere ilçesine bağlı Yolbaşı Beldesinde Galatasaray Çaykur Rizespor maçını izleyen 42 yaşındaki İbrahim Erdoğan'ın maçın 19 dakikasında Galatasaray'ın attığı golden sonra fenalaştığı, Rize Devlet Hastanesi'ne getirilirken yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Erdoğan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.