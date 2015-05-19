Çaykur Rizespor'da ligde kalma sevinci

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenerek bitime 2 hafta kala ligde kalmayı garantileyen Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, mutlu olduklarını ancak gelecek sezon için gerekli dersleri de çıkardıklarını söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakipleriyle aralarındaki puan farkını 8'e çıkartarak hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor ve SAİ Kayseri Erciyesspor'a gelecek sezon PTT 1. Lig'de başarılar dileyen Ferah, "Rakiplerimizle centilmence yarış sergiledik. Zaman zaman zorlanarak geride kaldığımız anlar oldu ama toparlanarak öne geçtik ve zor bir yarışı başarıyla tamamladık. Ligin bitimine 2 hafta kala kümede kalmayı garantilediğimiz için mutluyuz ama gelecek sezon için gerekli dersleri de aldık" dedi.

Ferah, hedeflerinin kalan iki maçta 6 puan toplayarak ligi daha üst seviyede tamamlamak olduğunu kaydederek, "Torku Konyaspor ve Galatasaray ile çok zor iki maça çıkacağız. Özellikle Galatasaray maçı spor camiasının önemle takip edeceği bir maç olacak. Hedefimiz bu iki maçı da kazanarak ligi tamamlamak" diye konuştu.