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17.04.2017 - 15:44 | | AA

Çaykur Rizespor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 22 Nisan Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Godfrey Oboabona, Ümit Kurt ve Süleyman Koç, idmanda yer almadı. Leonard Kweuke ve Nosa Igiebor ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bu futbolcuların Medipol Başakşehir karşısında oynama ihtimallerinin zor olduğu belirtildi.

Karadeniz ekibinde kadro dışı bırakılan Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz de verilen antrenman programı doğrultusunda takımdan ayrı çalışmalarına devam ediyor.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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