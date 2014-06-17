Çaykur Rizespor'da Mehmet Özdilek sesleri!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor'da ibre, geçen sezonun sonunda Gençlerbirliği'nden ayrılan Mehmet Özdilek'e döndü. Mehmet Özdilek'in Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan ile yarın İstanbul'da bir araya geleceği bildirildi.

TARAFTAR TEPKİLİ

Bu arada uzun bir süredir teknik direktör arayışlarını sonuçlandıramayan Çaykur Rizespor yönetimine taraftarlar tepki göstermeye başladı. Sosyal medya üzerinden yönetime eleştirilerde bulunan taraftarlar, geçen sürede sayıları 10'u bulan farklı antrenörün adının geçtiği Çaykur Rizespor'a teknik direktör alınamaması eleştirdiler.