Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor'da Mehmet Özdilek sesleri!
17.06.2014 - 13:27 | | DHA

Çaykur Rizespor'da Mehmet Özdilek sesleri!

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, yarın Gençlerbirliği eski teknik direktörü Mehmet Özdilek'le masaya oturacak.

Çaykur Rizespor'da Mehmet Özdilek sesleri!
ABONE OL

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor'da ibre, geçen sezonun sonunda Gençlerbirliği'nden ayrılan Mehmet Özdilek'e döndü. Mehmet Özdilek'in Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan ile yarın İstanbul'da bir araya geleceği bildirildi.

TARAFTAR TEPKİLİ
Bu arada uzun bir süredir teknik direktör arayışlarını sonuçlandıramayan Çaykur Rizespor yönetimine taraftarlar tepki göstermeye başladı. Sosyal medya üzerinden yönetime eleştirilerde bulunan taraftarlar, geçen sürede sayıları 10'u bulan farklı antrenörün adının geçtiği Çaykur Rizespor'a teknik direktör alınamaması eleştirdiler.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber