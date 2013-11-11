Çaykur Rizespor'da milli sevinç

A Milli Futbol Takımı'nın 15 Kasım Cuma günü Kuzey İrlanda, 19 Kasım Salı Belarus ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna Çaykur Rizesporlu kaleci Serkan Kırıntılı ve Koray Altınay'ın çağrılması camiada sevinçle karşılandı.

Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında teknik direktör Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda kadroya kattıkları oyuncuların uyum içinde çalıştıklarını, bunun sonucunda da milli takıma katkı sağladıklarını belirtti.

Sezona iyi bir giriş yaptıklarını ifade eden Ferah, "Sakatlıklar nedeniyle son haftalarda zorlanıyoruz. Bunun için elbette üzgünüz ama zorluklara rağmen ayakta kalan bir ekibe sahibiz. Milli takıma oyuncu vermemiz teknik ekibimizin ve futbolcularımızın ortak başarısı. Milli takıma oyuncu vermemiz gurur verici ve doğru işler yaptığımızın göstergesi" diye konuştu.

Ferah, sadece A milli takıma değil ümit milli takıma da önemli katkı yaptıklarını Oğuzhan Berber'in kadroda yer aldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Dönem dönem milli takımlarda görev alan arkadaşlarımız var. Tevfik, Sezer, Cumali gibi oyuncularda mili takımların çeşitli kademelerinde görev alıyor. Ülkelerinin milli takımlarında görev alan arkadaşlara sahibiz. İyi bir kadromuz var. Gelecek adına önemli beklentilerimiz var ama sakatlıklar nedeniyle son haftalarda beklentilerin altında kaldık. Devre arasında yapacağımız doğru hamlelerle kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Türk futbolunda önemli bir marka olmak için mücadele ediyoruz. Bunun sancılı olacağını biliyoruz. Biraz daha sabra ihtiyacımız var."

Yeşil-mavili ekibe sezon başında Almanya 2. Lig ekiplerinden Regensburg'dan transfer edilen Koray Altınay ilk kez milli takıma çağrılırken, kaleci Serkan Kırıntılı 2007-2008 yılları arasında 5 kez milli takımda görev almıştı.