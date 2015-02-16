Çaykur Rizespor'da moraller bozuk

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Mersin İdmanyurdu'na 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, aldıkları farklı mağlubiyetin kendilerine yakışmadığını, ligde bir an önce çıkışa geçmeleri gerektiğini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin İdmanyurdu karşında maça adeta 1-0 geride başladıklarını belirterek, "Maçın 6. dakikasında kalemizde gol görmemiz işimizi zorlaştırdı. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendiremeyince bir türlü oyuna ortak olamadık" dedi.

İkinci yarıya rakiplerinin golle başlamasıyla oyunu çevirebilme dirençlerinin kırıldığını ifade eden Ferah, "Her şeye rağmen çok sayıda gol pozisyonuna girdik ama değerlendiremedik. Biz yakaladığımız pozisyonları değerlendiremezken rakibimiz neredeyse her girdiği pozisyonu gol yaptı" diye konuştu.

Ferah, takımın gerçek gücünü sahaya yansıtamamasından üzüntü duyduklarını dile getirerek, "Takımın gücü bu değil. Kaliteli ve önemli oyunculardan kurulu bir kadroya sahibiz. Mersin İdmanyurdu karşısında aldığımız farklı mağlubiyet bu takıma yakışmıyor. Özellikle iç sahada kazanamama geleneği alt sıralarda işimizi zorlaştırıyor. Bir an önce çıkışa geçmek ve galibiyet serisi yakalamak zorundayız" ifadelerini kullandı.