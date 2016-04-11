Çaykur Rizespor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

Çaykur Rizesporlu futbolcular bir günlük aranın ardından bugün Rizespor Tesisleri’nde toplanarak saat 16.00’da iki saat süren bir çalışma yaptılar. Teknik Direktör Hikmet Karaman il dışında olduğu için idman Alman Antrenör Robert Koch yönetiminde gerçekleşti. Sakatlığı bulunan Eren idmana katılmadı. Sakatlığı süren Deniz ise doktor kontrolünde düz koşu yaptı. Galatasaray müsabakasında forma giyen futbolcular yenileme idmanı yaparken diğer futbolcular ise pas çalışması yaptı.

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizesporlu futbolcu Sylvestre, kupada finale kadar çıkmak istediklerini ifade edip, “Kendimden umutluyum. Çok çalışıyorum ve forma giyiyorum. Hepimiz çok çalışıyoruz ve iyi sonuçlar almak istiyoruz. Kollektif hareket ediyoruz. Değişiklikleri göz önünde bulundurmamalıyız. Futbol bir takım oyunu. Kupada da Galatasaray ile karşılaşacağız. Yarı finalden sonraki ilk hedefimiz final. Şu anda finale çıkmayı çok istiyoruz” dedi.

Çaykur Rizespor Kaptanı Sercan ise, "Galatasaray karşısında istediğimizi aldık. Yenilmemek için gitmiştik. Üç puan da alabilirdik. Ancak son dakikada bir puanı çıkarttık. O on dakika golünü atamayabilirdik de. Nihayetinde istediğimizi aldık. Osmanlıspor maçı kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Galatasaray maçı, kupada rakibimizi görme açısından da bizim için iyi oldu. Önce Osmanlı maçından sonra ise Galatasaray ile oynayacağımız kupa maçından iyi sonuç almak istiyoruz” dedi.