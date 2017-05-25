25.05.2017 - 17:35 | | AA
Çaykur Rizespor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 28 Mayıs Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren idmanın ilk 20 dakikası basına açık tutuldu.
Futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı.
Hikmet Karaman, çalışma öncesi taktik tahtası önünde topladığı futbolculara, yapmalarını istediği konular hakkında bir süre bilgi verdi.
Sakatlıkları bulunan Ümit Kurt, Özgür Çek, Recep Niyaz, Mohamed Ali Yakoubi ile Nosa Igiebor, idmanda yer almadı.
Yeşil-mavili ekip, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.