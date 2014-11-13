Çaykur Rizespor'da Özdilek'e güvenoyu

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından yazılı ve görsel basında, "yönetim kurulunun mevcut teknik kadro ile yollarını ayırmaya karar verdiğine ve farklı teknik sorumlularla görüşme içinde olduğuna" yönelik haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, böyle bir durumun söz konusu olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Kulübümüz tarafından sezon başından itibaren yapılan tüm açıklamalarda da ifade edildiği üzere; yönetim kurulu olarak Mehmet Özdilek ve ekibine güvenildiğini, görevlerinin başında bulunduklarını tekrar beyanla taraftarlarımızın bu tür doğruluk payı bulunmayan haberlere itibar etmemesini önemle arz ederiz."