Çaykur Rizespor'da parola 3 puan

Ziraat Türkiye Kupası'nda F Grubu beşinci maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, grupta lider durumda odluklarını, Adana Demirspor maçının lig maçı öncesi moral kazanmak için önemli olduğunu söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda geride kalan dört haftada 12 puan toplayarak lider durumda olduklarını, hedeflerinin 16 takım arasına kalmak olduğunu hatırlattı.

Türkiye Kupası'nda yakaladıkları başarıyı ligde ortaya koyamadıklarını ifade eden Ferah, aldıkları başarısız sonuçların morallerin bozulmasına neden olduğunu, camianın yeniden moral kazandırma adına seri galibiyetlere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Hafta sonu ligde Gençlerbirliği ile çok zor bir maça çıkacaklarını dile getiren Ferah, "İkinci yarıya bir çok oyuncumuzdan yoksun başladık. Afrika Kupası ve sakatlıklar adeta belimizi büktü. Ligde beklentilerin çok uzağındayız. Türkiye Kupası'nda ise beklentileri karşıladık. Türkiye Kupasında grubumuzda lider durumdayız ve Adana Demirspor maçını kazanarak lig maçı öncesi moral kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Eksik ve sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik ekibin kadro rotasyonu yapamadığını kaydeden Ferah, şunları kaydetti: "Kupa maçında bir çok oyuncumuz kadro darlığı nedeniyle sahada olacak. Alt yapıdan aramıza katılan oyuncular var. Teknik ekibimizin işi elbette kadro darlığı nedeniyle kolay olmayacak ama teknik ekip ve futbolcuların kalitesi ile bu yükün altından kalkacağına yürekten inanıyoruz."

Çaykur Rizespor'da Asya Kupası'nda bulunan Ali Adnan, Afrika Kupası'nda bulunan Viera ve Kweuke ile babası vefat eden Engin Bekdemir Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almayacak.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Giray Kaçar, Oboabona ve Holosko'nun da bu karşılaşmada riske edilmemesi bekleniyor.