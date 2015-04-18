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18.04.2015 - 12:17 | | (AA)

Çaykur Rizespor'da parola 3 puan

Çaykur Rizespor Başkanvekili Mete, "İstanbul Başakşehir deplasmanında işimizin kolay olmadığını biliyoruz ama galibiyete inanıyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor'da parola 3 puan
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Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor'da, Kulüp Başkanvekili Halim Mete, ligin iyi ekibine karşı işlerinin zor olduğunu ama galibiyete inandıklarını söyledi.

Mete, ligde beş maç aradan sonra Fenerbahçe'ye yenildiklerini anımsatarak, farklı Fenerbahçe mağlubiyetini İstanbul Başakşehir deplasmanında unutturmak istediklerini ifade etti.

Lige verilen arada iyi çalışma ortamı geçirdiklerinin altını çizen Mete, "İstanbul Başakşehir maçıyla kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Rakibimiz ligin en iyi ekiplerinden biri. Çok zor gol yiyen bir takım. Ligde 18 golle kalelerinde en az gol gören ekip. İstanbul Başakşehir deplasmanında işimizin kolay olmadığını biliyoruz ama galibiyete inanıyoruz" dedi.

İstanbul Başakşehir karşısında alınacak galibiyetin çok değerli olduğunu vurgulayan Mete, "Ligin bitimine 8 haftalık zorlu bir zaman kaldı. Alacağımız galibiyet bizi orta sıralara taşıyacak ama olası puan kaybında altı sıralardaki takımlar bize bir adım daha yaklaşacak. Bu nedenle son haftalara rahat girmek için galibiyete çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

Mete, mide rahatsızlığı geçiren Deniz Kadah'ın İstanbul'a götürülmediği, Tevfik Köse'nin ise ayak parmağında kırık olduğu için forma şansı bulamadığını, gözünde iltihaplanma olan Ümit Korkmaz için ise sağlık ekibinin raporu doğrultusunda karar verileceğini sözlerine ekledi.

Yeşil-mavili ekibin İstanbul Başakşehir karşısına Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Viera, Giray Kaçar, Eren Albayrak, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Sercan Kaya, Obraniak, Ali Adnan ve Kweuke 11'iyle çıkması bekleniyor.

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