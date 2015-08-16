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16.08.2015 - 12:47 | | Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)

Çaykur Rizespor'da parola 3 puan

Çaykur Rizespor, Süper Lig'e galibiyetle başlamak istiyor.

Çaykur Rizespor'da parola 3 puan
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Çaykur Rizespor, son 2 yıldır ligin açılış karşılaşmasını oynadığı Gençlerbirliği'yle bu sene, yine ilk maçta karşılaşacak. Yeşil mavililer, yarın akşam saat 22.00'de başlayacak deplasman maçına sezona galibiyetle başlamayı hedefleyerek çıkacak.

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını ve lige hazırı olduklarını söylerken şöyle konuştu:

"Lige iyi başlamak zorundayız. Başarı ancak galibiyet almakla gelir. Hiçbir maçın telafisi yok. Her maç bizim için önemli. Rakibimiz kendi sahasında kazanma arzusunda olacak. Bizde iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Zevkli ve çekişmeli bir maç olacak. Kazanmak için tüm gücümüzü kullanmak zorundayız."

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