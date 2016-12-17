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17.12.2016 - 14:24 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'da parola 3 puan

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Ferah, "Son haftalardaki mücadelemizi sonuca yansıtarak 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor'da parola 3 puan
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Gaziantepspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, "İki kardeş kulübün de galibiyete çok ihtiyacı var ama son haftalardaki mücadelemizi sonuca yansıtarak 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz." dedi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son haftalarda oyun olarak iyi işler yaptıklarını ama bunu puana yansıtmada aynı başarıyı gösteremediklerini belirtti.

Ligde bu hafta karşılaşacakları Gaziantepspor'un puan olarak beklentilerin uzağında kaldığını ve teknik direktör değişimine gittiklerini anlatan Ferah, "İbrahim Üzülmez'i göreve getirdiler. İbrahim hoca yakından tanıdığımız ve takdir ettiğimiz bir isim. İbrahim hocanın ve Gaziantepspor'un başarılı olması bizi de sevindirir." ifadelerini kullandı.

Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor'un iki kardeş kulüp olduğunu vurgulayan Ferah, şöyle konuştu: "İki kardeş kulübün de galibiyete çok ihtiyacı var ama son haftalardaki mücadelemizi sonuca yansıtarak 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz. Gaziantepspor'un her zaman misafirperverliğini gördük. Bundan dolayı yönetim olarak takımımızın yanında deplasmanda olacağız. İyi mücadele ederek iyi sonuçla dönmek istiyoruz."

Ferah, ligde ilk yarının bitimine iki hafta kaldığını hatırlatarak, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Devre arasını en iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıya daha güçlü girmek istiyoruz ama önceliğimiz ilk yarıda kalan iki maçımız. Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarında 6 puan alabilirsek moral ve motivasyon anlamında önümüze çok daha güçlü bakabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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