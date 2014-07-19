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19.07.2014 - 16:42 | | E.MEHMET YILMAZ / ERZURUM (İHA)

Çaykur Rizespor'da sakatlar can sıkıyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlar can sıkıyor
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Yeşil-mavili ekip, Palandöken Kayak Merkezi’nin eteklerinde bulunan yüksek irtifa kamp merkezinde teknik direktör Mehmet Özdilek, yönetiminde günde çift antrenman yaparak yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Rize’de yeni sezonda yapılan transferler takıma uyum sağlarken Karadeniz ekibinde morallerin yüksek olduğu gözlendi. Sabah antrenmanında kondisyon çalışmalarını sürdüren futbolcular daha sonra düz koşu yaparak antrenmana devam ettiler. Antrenmana sağ bileği sakat olan Liban Abdi, Ümit Korkmaz ve özel izinli olan Nijeryalı oyuncu Oboabona ile Fildişi Sahilli oyuncu Ousmane Viera Diarrassouba katılmadı.
2014-2015 sezonunun fikstürünü değerlendiren teknik yönetim ilk maçı geçen yıl oynadıkları gibi yine teknik direktör Mehmet Özdilek’in eski takımı Gençlerbirliği ile oynayacaklarını söylediler.

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