Çaykur Rizespor'da seri peşinde...

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkan vekili Halim Mete, bu maçı kazanıp galibiyet serisi yakalamak ve üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son hafta Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek küme düşme potasının 10 puan üzerinde yer aldıklarını anımsatarak, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselmeleri ile camianın psikolojik olarak olumlu etkilediğini belirtti.

Ligde kalma yarışının her geçen hafta zorlaştığını vurgulayan Mete, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımların aralarında oynayacakları maçların adeta 6 puan değeri taşıdığına dikkati çekti.

Bursaspor maçının da son derece zorlu geçeceğini ve kendileri açısından ligin en değerli maçlarından olduğunu ifade eden Mete, "Rakibimizle ligin ilk yarısında sahamızda oynadığımız maçta 3-2 kaybetmiştik. İlk yarıdaki puan kaybını telafi etmek için mücadele edeceğiz" dedi.

Kupayı ve ligi birlikte götürdüklerini, ligde kalma yarışında son haftalara avantajlı girmek istediklerini dile getiren Mete, şöyle devam etti: "Alt sıralardan tamamen kopmak için galibiyet serisine ihtiyacımız var. Bursaspor deplasmanında kazanarak galibiyet serisi yakalamak ve üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Rakibimizin de tek hedefi bu. Onlar da maçı kazanarak daha yukarılara tırmanmak istiyor. Bana göre bu haftanın en zor maçları bizim maç ile Mersin İdmanyurdu-Medicana Sivasspor karşılaşması olacak."

Öte yandan, Karadeniz ekibinde Kweuke, İsmail ve Ümit Korkmaz'ın sakatlıkları nedeniyle takımda yerlerini alamayacakları öğrenildi.

Yeşil-mavililerin, Bursaspor karşısında sahaya Itandje, Koray Altınay, Viera, Oboabona, Eren Albayrak, Makiadi, Sylvestre, Ahmet İlhan Özek, Mehmet Akyüz, Chevalier ve Deniz Kadah 11'i ile çıkması bekleniyor.