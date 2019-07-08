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08.07.2019 - 12:08 |

Çaykur Rizespor'da sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor'da sezon hazırlıkları
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Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde  gerçekleştirilen çalışmada, izinli olan Braian Samudio, arka adalesinde sertleşme  olan El Kabir, kadroda düşünülmeyen Traore ve kaleci Ujkani yer almadı.

Geçtiğimiz sezon Katar ekibi Kharitiyat'ta kiralık olarak görev yapan  Iraklı Ali Faez ise takımla çalışmaya katıldı.

Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun  ardından kültür fizik çalışması gerçekleştirdi. İdman, ilk yarım saatin ardından  basına kapalı devam etti.

Orhan Ovacıklı: "İyi işler yapmak için çabalayacağız"

Takım kaptanı Orhan Ovacıklı, idman öncesi gazetecilere yaptığı  açıklamada, yeni sezonda bütün takım ve futbolculara başarı diledi.

İyi işler yapmak için mücadele edeceklerini belirten Ovacıklı,  "Hedefimiz geçen yıl bıraktığımız yerden devam etmek ve üzerine çıkabilmek.  İnşallah bu sezon, yeni hocamız ile geçen sezondan daha güzel olur. Bu sezonun  hedefini hocamız ve biz belirleyeceğiz. Saha içerisindeki performansımız  belirleyecek. İyi işler yapmak için çabalayacağız. Elimizden geleni yapacağız.  Lig başlayınca her şey çok daha net olacak." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili takımın 30 yaşındaki savunma oyuncusu, bireysel ve takım  olarak performansın yukarı çıkması için çalıştıklarına işaret ederek, şunları  kaydetti:

"Ben de takımın daha ileri taşınması için katkı verme gayretindeyim.  İnşallah geçen sezondan çok daha fazla katkı sağlarım. Çok fazla arkadaşımız  ayrıldı. Yeni oyuncular takıma katılıyor. Amacımız onların kaynaşmasını  sağlayarak iyi bir çalışma ortamı oluşturmak."

 

  

 

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