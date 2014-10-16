Çaykur Rizespor'da sezonluk bilet fiyatları!

Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu olarak Rize Yeni Şehir Stadyumunda oynanacak Süper Lig maçları için bilet fiyatlarının netleştiğini belirtti.

Ferah, dört büyüklerin maçları için farklı fiyat uygulaması yapılacağını ifade ederek, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında VIP-A ve VIP-B tribün bilet fiyatlarının 180 lira, maraton tribün bilet fiyatlarının 60 lira, kale arkası bilet fiyatlarının da 30 lira olacağını kaydetti.

Bu takımlar dışında oynanacak maçlarda VIP-A ve VIP-B tribün bilet fiyatlarının 60 lira, maraton tribün bilet fiyatlarının 20 lira ve kale arkası bilet fiyatlarının ise 2 lira olacağını anlatan Ferah, kombine bilet satışlarının da devam ettiğini bildirdi.

Ferah, VIP A-B kombine biletinin sezonluk 750 lira, maraton kombine fiyatının ise 300 lira olduğunu belirterek, kombine alan taraftarların maç başı bilet alan taraftarlara göre daha şanslı olduğunu vurguladı.

Türkiye Kupası bilet fiyatlarının ise daha sonra belirleneceğini ifade eden Ferah, kombine kartların kupa maçları için de geçerli olduğunu kaydetti.