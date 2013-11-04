Çaykur Rizespor'da şok: 6 sakat oldu

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyetle zirveye ortak olan Çaykur Rizespor, son 5 haftada galibiyete hasret kaldı, aldığı 3 beraberlikle 3 puan topladı. Çaykur Rizespor'da yaşanan düşüşün yanında sakat oyuncular listesine Kweuke, Hakan, Depetris ve Kağan'dan sonra Akhisar Belediyespor maçında sakatlanan Sercan ile kolu kırılan Cernat'ta eklendi. Cernat'ın ameliyat olduğu, kolundaki kırık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



A-2 TAKIMINDAN TAKVİYE

Takımda sakat oyuncuların sayısının artması forvette görev alan Uche Kalu ile sakatlığı yeni düzenlen Eren' in beklenen performansı gösterememesi teknik direktör Rıza Çalımbay'ı sıkıntıya soktu. Kadro kurmakta zorlanan Çalımbay'ın A-2 takımından oyuncu alarak takıma takviye yapacağı bildirildi.



ÇALIMBAY: "DEVRE ARASINDA TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Rıza Çalımbay, sakatlıklar nedeniyle ligde sıkıntılı günler yaşadıklarını, ligde Eskişehirspor, kupada da Tarsus İdmanyurdu maçlarını sakatlıklar nedeniyle 10 kişi olarak tamamladıklarını hatırlatırken şöyle dedi:

"Kadromuzdaki en önemli oyuncularımız sakatlandı. Bu sakatlıklar elimizi kolumuzu bağlıyor. Sıkıntılı günler yaşıyoruz ama bu durumu yine el birliğiyle aşacağız. Gerekirse A-2'den takviye yaparak yola devam edeceğiz. İlk yarıyı elimizdeki oyuncularla tamamlayacağız. Devre arası takviye yaparak yolumuza devam edeceğiz."



FERAH: "ŞANSIZLIK YAŞIYORUZ"

Basın Sözcüsü Aykut Ferah ise iyi başladıkları ligde sakatlıklar nedeniyle şansızlıklar yaşadıklarını söylerken şöyle konuştu:

"Son olarak Sercan ve Cernat'ı da kaybettik. Cernat'ın kolu kırıldığı için uzun bir süre aramızda olamayacak. Yaşanan bu şansız sakatlıklar puan kayıplarına sebep oldu. Ancak elimizdeki kadro ile ilk yarıyı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Devre arasında teknik direktörümüzün isteği doğrultusunda gerekli takviyeler yapılacak."