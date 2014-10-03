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03.10.2014 - 12:25 |

Çaykur Rizespor'da sürpriz ziyaret

Çaykur Rizespor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Çaykur Rizespor'da sürpriz ziyaret
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Çaykur Rizespor, Eskişehirspor maçı için hazırlıklarına kendi tesislerinde devam etti. Antrenman öncesi Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, teknik heyeti ve futbolcuları ziyaret ederek onlara başarı diledi.
Süper Toto Süper Lig temsilcilerinden Çaykur Rizespor, Pazar günü oynayacağı Eskişehir maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Saat 10.30’da başlayan antrenmanın hemen başında Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, futbolcu ve teknik ekiple hatıra fotoğrafı çektirerek onlara baklava ikram etti. Bir süre teknik direktör Mehmet Özdilek’le sohbet eden Kasap, kendisine Eskişehir maçında başarılar diledi.
Burada bir açıklama yapan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, “Rizespor şehrimizin en önemli moral kaynaklarından bir tanesidir. Onun iyi olmasının hepimize faydası var. Her ne kadar ilk haftalar istediği oyunu oynayamasa da bunun düzeleceğine inanıyorum. Çünkü iyi bir kadrosu var. Teknik kadro kendisine güveniyor. Kendisini kanıtlamış bir kadromuz var. Bayramla beraber önümüzde güzel bayramlar olacak” dedi.
Neşeli başlayan antrenmanda futbolcuların oldukça istekli olduğu görüldü. Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenmana milli takımında bulunan Ali Adnan, sakat olan Kağan katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Sezer ise takımdan ayrı çalıştı.
Kondisyona dayalı bir çalışma gerçekleştiren yeşil-mavililer, bugün hava yolu ile Ankara’ya gidecek. Buradan da kara yolu ile maçın oynanacağı Eskişehir’e geçecek. Yarın maç için son hazırlığını Eskişehirspor Tesisleri'nde yapacan olan Çaykur Rizespor, ardından Pazar günü oynanacak olan maçı bekleyecek.

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