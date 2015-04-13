13.04.2015 - 13:55 | | RİZE (AA)
Çaykur Rizespor'da tek eksik
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, yardımcı antrenör Taşkın Güngör yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı bulunan Tevfik Köse katılmadı.
Çaykur Rizespor, hafta sonu deplasmanda İstanbul Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, yardımcı antrenör Taşkın Güngör yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı bulunan Tevfik Köse katılmadı.
Üç gruba ayrılan futbolcular, 25 dakikalık koşunun ardından çalışmalarını salonda sürdürdü. Yeşil-mavililer, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.