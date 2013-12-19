Çaykur Rizespor'da tek hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, Kasımpaşa maçında tek çıkış yollarının galibiyet olduğunu söyledi. Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında seyircilerinin karşısına son kez çıkacaklarını belirterek, "Uzun zamandır kazanamamanın baskısını yaşıyoruz. Alınan sonuçlar bizi tehlikeli bölgeye yaklaştırdı. Artık kötü gidişi sonlandırmak istiyoruz. Kasımpaşa maçında tek çıkış yolumuz galibiyet" dedi.

Kasımpaşa maçında taraftar desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Ferah, "Bu maçta taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. Kasımpaşa maçında doksan dakika yanımızda olmalarını istiyoruz. Onları üzdüğümüzü biliyoruz ama Kasımpaşa maçı ile yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu maçta alacağımız galibiyet rahat nefes almamızı sağlayacak. Bu nedenle onların desteği son derece önemli" diye konuştu. Öte yandan, yeşil-mavili ekipte son antrenmanda tekrar sakatlanan Kweuke'nin adalesinde yırtık tespit edildiği ve Kasımpaşa maçında oynama şansının olmadığı öğrenildi.

Karadeniz temsilcisinin Kasımpaşa karşısında Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Viera, Oboabona, Ali Adnan, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Hurşut Meriç, Sercan Kaya, Cernat ve Tevfik Köse muhtemel onbiriyle mücadele etmesi bekleniyor.