Çaykur Rizespor'da tek hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görevden ayrılması nedeniyle Mehmet Cengiz Tesislerindeki çalışmayı teknik sorumlu Mehmet Ali Karaca yönetiminde yaptı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Hurşut Meriç ve Kayseri Erciyesspor maçında sakatlanan Engin Baytar katılmadı. Futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın son bölümünde yarı sahada maç oynandı. Karaca, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sahalarında oynayacakları Gaziantepspor maçında galip gelerek hasret kaldıkları 3 puanı alacaklarına inandığını ifade etti.

Futbolculara bu konuda sonuna kadar güvendiğini belirten Karaca, "Camia 3 puana hasret. Ben bu ışığı onların gözünde görüyorum. Gaziantepspor maçında alacağımız 3 puan hem futbolculara hem de bize mutluluk getirecek. Taraftarımız da zor günlerde takımlarını yalnız bırakmasın. Maçın sonuna kadar onların desteklerine ihtiyacımız var. Bu konuda bize destek vereceklerine inanıyorum" dedi.

Yeşil-mavili ekibin defans oyuncusu Ahmet Görkem Görk ise Türkiye'de teknik direktörlük değişikliklerine futbolcular olarak her zaman alışık olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Böyle şeyler oluyor. Bunlar yönetimin kararıdır ve saygı duymalıyız. Artık herkesin çok ciddi olması lazım. Alınan her puanın çok büyük önemi var. Bu dönemde başarılı olmamız, takım olarak birliktelik yaşamamız lazım. Son iki maçtır kaybetmiyoruz. İnşallah gelecek teknik direktörle galibiyet alır ve çıkışa geçeriz."